0:3, и скорой помощи не будет. Почему ломать что-то в сборной России уже поздно

У сборной России началось самое сложное время перед чемпионатом мира. Ею разом заинтересовались все те, кому раньше национальная команда была безразлична. Возможно, это неплохо: 60 тысяч болельщиков в «Лужниках» — это приятное зрелище. Но для самой сборной России — это тоже испытание нервов и психики, которое надо пройти и выдержать.

Черчесов и Денисов

«Лужники» стремительно пустели, остывая после Бразилии. На их табло горели уничижительные для сборной России цифры 0:3, но все, кто расходился с трибун, понимали, что это еще гуманный счет. Играй бразильцы на максимальных скоростях все 90 минут, а не только 20, и будь в наших воротах не Акинфеев, а кто-то другой, наверняка было бы 1:7.

Контрольный матч. Россия — Бразилия — 0:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

В этот момент где-то в подвалах «Лужников» Черчесова пытали про Денисова.

— Есть ли шанс у Денисова попасть в сборную?

– На сегодняшний день – нет.

– А дальше?

– Дальше – тоже.

Вот такой короткий разговор. Черчесов кипел и, кажется, был готов взорваться. А потом пытался не сорваться на пресс-конференции:

— Не знаю, вы все время то одну фамилию называете, то другую. Кого-то нет, чего-то нет. Такое чувство, что с другими фамилиями мы пять раз выиграли ЧМ и Евро. Давайте дадим нам решения принимать так, как это видим!

Главный тренер после матча с Бразилией наговорил еще много чего. Но, похоже, опять мало кто понял, почему его так достают вопросы о Денисове. А все просто: потому что для самого Черчесова вся это история с тем конфликтом завершилась давным-давно. Сам себе он ответил после нее на все вопросы. Сам он считает, что прав в этой ситуации на 200 процентов. Сам он уже объяснил это десяток раз публично в интервью и еще, наверное, сотню раз в частных разговорах. А тут его снова спрашивают про Денисова. Зачем? Хотят его вывести из себя? Это заговор? Почему?

А потому что это сборная России. И перед чемпионатом мира она стала интересна всей стране. И страна — кто-то раньше, кто-то позже — взялась разбираться, что там у нас со сборной. И само собой, в первом же архивном шкафу на страну вываливается скелет Денисова.

Психоанализ

Конечно, это ошибка Черчесова — так остро реагировать на давний конфликт. Потому что это сборная России. Каждый из 140 млн ее жителей имеет прав на эту команду не меньше, чем главный тренер. А сам он на этой должности прежде всего психотерапевт, который должен утешить, объяснить, успокоить. Ну вот есть навязчивая идея, что Игорь Денисов — полузащитник, которому через полтора месяца исполнится 34 года, игрок, работающий исключительно на оборону, человек, у которого были конфликты почти во всех командах, где он играл, — непременно спасет нашу сборную на чемпионате мира. Так если к вам приходят люди с подобными мыслями, зачем на них махать руками и кричать, что они ничего не понимают. Так мания становится еще острее. Надо просто еще раз спокойно объяснить, почему они заблуждаются в данной конкретной ситуации. Не поймут — объяснить еще раз. И так до бесконечности. Работа такая.

Кресты сборной. Ответы на какие вопросы ищет сборная России в матчах против Бразилии и Франции

Ситуация-то простая. Если сейчас Игоря Денисова протащить в сборную России, это значит сломать главного тренера команды. Грубо, через колено, и спустить его мнение в унитаз перед всей командой. Вам нужна сборная на домашнем чемпионате с психологически сломленным тренером? Вам нужны сборы перед главным турниром, где каждый игрок будет знать, что на главного тренера можно надавить, чтобы решить свои проблемы попадания в состав? Вам в команде на этих трудных сборах, где только тяжелой и точечной работой над «физикой» можно исправить косяки нашей команды, нужен еще один искрящийся конфликт «игрок — тренер»?

Вы можете ответить, что если этот тренер сломался, дайте нам нового. Но где его взять за пару месяцев до чемпионата мира? Если вы проедете мимо офиса РФС на Народной улице, вы не увидите у его дверей толпы безработных топ-специалистов, рвущихся к рулю сборной России. Более того, их не было и полтора года назад, когда с Черчесовым подписывали контракт.

Законы природы

В принципе, в футбольном мире это понимают все. Но конфликт «Черчесов vs Денисов» — пока самое яркое, что есть в этой сборной России. Он полыхает, за ним интересно смотреть, его хочется обсуждать. Тем более когда главный тренер на все это так живо и ярко реагирует. Это все равно что засунуть палку в муравейник, пошебуршить там и смотреть, какая замечательная начнется движуха. После матча с Бразилией, где так живописны обломки развалившейся под прибавившим темпа соперником обороны, движуха стала еще веселее.

Возможно, сам главный тренер тоже все понимает и на это обижается. Но и обижаться тут тоже глупо. Все просто выполняют свою работу: специалисты — критикуют, болельщики — психуют перед важным турниром, журналисты — зажигают. Все это законы природы, законы мира, где мы живем. Они и генерируют то давление, которое вы либо выдерживаете, либо скидываете на кого-то другого, либо оно превращает вас в мокрое место. Сборную России вместе с вами.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»