Товарищеский матч. Сборная России разгромила «Чертаново»

В преддверии матчей отборочного этапа Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра сборная России провела товарищеский матч с «Чертаново». Команда Станислава Черчесова одержала уверенную победу — 6:0.

Товарищеский матч

РОССИЯ — ЧЕРТАНОВО — 6:0 (3:0)

Химки. 3 июня.

Стадион: УТЦ «Новогорск».

Судья:

Россия: Гилерме (Лунев, 30; Шунин, 60) – Фернандес (Чалов, 46), Джикия (Беляев, 46; Сорокин, 70), Семенов (Петров, 46), Кудряшов (Нойштедтер, 46) – Газинский (Ахметов, 18; Мирзов, 60), Оздоев (Чернов, 46), Головин (Зобнин, 46), Алексей Миранчук (Обляков, 30; Бакаев, 60), Антон Миранчук (Ионов, 30; Баринов, 60) – Дзюба (Смолов, 46).

Чертаново: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко.

Голы: 1:0 – Дзюба (7), 2:0 – Антон Миранчук (26), 3:0 – Головин (42), 4:0 – Смолов (46), 5:0 – Чалов (63), 6:0 – Мирзов (80).

Матч начался с опасной атаки сборной России, уже на первой минуте Дзюба не смог воспользоваться шикарным моментом и не попал в створ. Через 5 минут форвард реабилитировался и открыл счет в матче. На 24 минуте Оздоев нарушил правила в своей штрафной, после чего был назначен пенальти, который не смог реализовать Сарвели. Голами за сборную так же отметились Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов. Последний был вызван в сборную впервые.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»