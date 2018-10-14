Тьерри Анри возглавил «Монако», Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности, игроки «Томи» протестуют против долгов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 октября.
1. Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности
Причина — невыполнение решения суда.
2. Арсен Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»
У главного тренера парижан Томаса Тухеля напряженные отношения с нынешним спортивным директором Антеру Энрике.
3. Игроки «Томи» протестуют против долгов по зарплате
Матч 16-го тура тура Олимп-ФНЛ «Томь» – «Сочи» начался на шесть минут позже запланированного времени.
4. Избитый чиновник за 100 миллионов рублей готов помириться с Кокориным и Мамаевым
Это зарплата потерпевшего куратора создания лимузина президента за 25 лет службы.
5. Тьерри Анри возглавил «Монако»
На пост главного тренера Анри заступит 15 октября.
Фото: Global Look Press