Новым главным тренером «Оренбурга» стал Темури Кецбая

Автор: Дмитрий Темников 0

Стал известен новый главный тренер «Оренбурга». Клуб из ФНЛ возглавил грузинский специалист.

Сегодня Темури Кецбая подписал контракт с оренбуржцами, о сроках которого не сообщается. Ранее 49-летний специалист на протяжении пяти лет тренировал сборную Грузии, которую покинул в 2014 году.

За время карьеры футболиста Кецбая выступал за «Вувелхерптон» и «Ньюкасл». По итогам прошедшего сезона новый клуб грузина занял 13-е место в РФПЛ и покинул элитный дивизион по итогам стыковых матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Оренбург»

 

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