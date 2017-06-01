Новым главным тренером «Оренбурга» стал Темури Кецбая

Стал известен новый главный тренер «Оренбурга». Клуб из ФНЛ возглавил грузинский специалист.

Сегодня Темури Кецбая подписал контракт с оренбуржцами, о сроках которого не сообщается. Ранее 49-летний специалист на протяжении пяти лет тренировал сборную Грузии, которую покинул в 2014 году.

За время карьеры футболиста Кецбая выступал за «Вувелхерптон» и «Ньюкасл». По итогам прошедшего сезона новый клуб грузина занял 13-е место в РФПЛ и покинул элитный дивизион по итогам стыковых матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Оренбург»