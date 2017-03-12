Сергей Овчинников: «Рекорд Игоря Акинфеева — значимое событие в мире футбола»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments
РФПЛ. 19 тур. ЦСКА-Томь. 4:0. Москва, Арена ЦСКА, 11.03.2017
Перчатки Игоря Акинфеева притягивают мяч

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал рекорд голкипера москвичей Игоря Акинфеева. Вратарь «армейцев» побил достижение Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах России/СССР.

«Я поздравляю Игоря с этим достижением. То, что Игорь обошел Льва Яшина — очень значимое событие в мире футбола. Можно сказать, что Акинфеев — Яшин нашего поколения. Побить его рекорд в ближайшее время будет просто невозможно», — заявил Овчинников.

30-летний голкипер побил рекорд легендарного вратаря «Динамо» во вчерашнем матче с «Томью». Теперь Акинфеев провел 161-й «сухой» матч во внутренних первенствах.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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