Райн Гиггз: «После ухода из «МЮ» я обращался к помощи психиатра»

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился своими мыслями после ухода из команды. Валлиец признался, что тяжело пережил расставание с родным клубом.

«Я был в «МЮ» с 14 до 42 лет, моя жизнь была сильно привязана к ритму «Олд Траффорд». К концу последнего сезона я понял, что нужно подготовиться к изменениям.

Когда моя жизнь в качестве игрока и тренера в манкунианцев завершилась, я вступил в важный этап перемен в личной и профессиональной жизни. Я принял решение посетить психиатра: мне нужен был совет, как лучше с этим справиться. Некоторые его предложения помогли мне адаптироваться к новой жизни вне «красных дъяволов», — заявил Гиггз.

За основную команду «Манчестер Юнайтед» Райан выступал с 1990 по 2014 годы. Помимо множества внутренних титулов, полузащитник стал двукратным победителем Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph