Правила оформления новостей по результатам матчей

1. Заголовок поста

Заголовок новости оформляется в формате: Турнир. Тур/стадия. Исход

Примечание: если результат кубкового турнира состоит из двух матчей, то указываем после «стадии» первый/ответный матч.

Н: Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но вышел в финал

Российские турниры:

Премьер-лига. 17-й тур. «Динамо» разгромило «Урал»

Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом»

Суперкубок России. ЦСКА одержал победу над «Локомотивом», забив в дополнительное время

Еврокубки:

Лига Европы. 6-й тур. «Зенит» в Чехии проиграл «Славии»

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Спартак» проигрывает ПАОК и покидает турнир

Суперкубок УЕФА. «Реал» победил «Манчестер Юнайтед»

Сборные:

Товарищеский матч. Сборная России уступила в Краснодаре ивуарийцам

ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия выиграла у Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал

Лига наций. Россия в Стокгольме уступила Швеции

Отборочный турнир Евро-2020. Сборная России дома обыграла сборную Кипра

2. Выбор фотографии

Фотографии к результатам матчей ничем не отличаются от тех, что мы задействуем в обычных новостях: горизонтальное изображение с минимальной шириной в 1000 единиц.

Фото должно быть без маркировок (исключение — наше издание), дат съемки, фильтров, артов.

Клубные твиттеры быстрее всего выкладывают фото с матчей.

На все остальные случаи есть фото Сергея Дроняева и база Global Look Press

3. Лид

Лид должен состоять из двух предложений и всегда выделяется жирным (иконка «B» в панели/ ctrl+B).

Н: В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА прибыл в гости к мадридскому «Реалу». Неожиданно для всех армейцы одержали разгромную победу.

4. Основа «компота»

Турнир. N-й тур/ стадия

ХОЗЯЕВА — ГОСТИ — 2:2 (0:2) в скобках счет после первого тайма, при нулевой ничье не используется

Город. 1 января.

Стадион: «Название Арена». 33333 зрителя. если не знаем точную посещаемость, пишем примерную. Посмотреть позже можно можно чемпионате, офиц. сайте РПЛ или в клубном твиттере.

Судья: Экбер Экбеков (Махачкала). если матч еврокубковый или на уровне сборных, указываем в скобках только страну, а если национальный — только российский город.

«Команда 1»: Иванов, Петров, Сидоров, Смирнов, Замененный (Заменяющий, 74), Егоров, Ильин (Матерый, 58), Панкратов, Морозов, Облученный (Обреченный, 46), Орлов.

«Команда 2»: Мартышкин, Аркашин, Степашин, Матроскин, Фернандес, Борцов (Огурцов, 89), Отоваров, Импорт, Экспорт, Петрушин (Эрнандес, 84), Давыдов (Кошкин, 90).

Голы: 0:1 — Степашин (37), 0:2 — Борцов (43, — с пенальти), 1:2 — Отоваров (73 — в свои ворота), 2:2 — Облученный (90).

Предупреждения: Петров (78), Иванов (90).

В случае серии пенальти, оформляется так. В первой строчке указывается счет в дополнительных таймах и послематчевой серии 11-метровых:

Серия пенальти: 0-0 — Эриксен (вратарь), 0:0 — Бадель (мимо), 0:1 — Кьер, 1:1 — Крамарич, 1:2 — Крон-Дели, 2:2 — Модрич, 2:2 — Шене (штанга), 2:2 — Пиварич (вратарь), 2:2 — Йоргенсен (перекладина), 2:3 — Ракитич.

Основные моменты:

Переходы между строчками оформляются через «принудительный перенос» (shift+enter), а не просто enter.

Никаких Ё на сайте быть не должно, только Е.

на сайте быть не должно, только Е. Все, что происходит после 45-й минуты и 90-й, остается где-то на футбольном поле. Мы же указываем всегда 45 или 90 минуты, если гол был забит на 47-й или 95-й, например. Не распространяется на матчи с дополнительным временем.

Автоголы = в свои ворота

= в свои ворота Пен. 11-метровый, пенальти = с пенальти

= с пенальти Если голов в матче/предупреждений не было, то эту строчку просто игнорируем. Если гол или предупреждение было всего одно, то вместо Голы: или Предупреждения: прописываем Гол: и Предупреждение:

или прописываем и Если в матче было удаление/удаления, это упоминается в компоте отдельной строкой. Удаление: Борцов (77).

Борцов (77). В составах только фамилии.

Если есть однофамильцы, то указываем первую букву (Н: В. Березуцкий, А. Березуцкий), если одной буквы недостаточно, указываем две (Н: Ал. Миранчук, Ан. Миранчук).

Единое написание персон в каждой из строчек. Не должно быть так, что в составе у вас Вагнер Лав, а в голах — Вагнер.

Если футболист вышедший на замену был заменен, это оформляется примерно так: Петрушин (Эрнандес, 84 (Степашин, 90)).

5. Статистические показатели

Общий шаблон:

6 (1) удары (в створ) 25 (9)

19 фолы 5

5 угловые 6

1 офсайды 1

26 % владения мячом 74

Жирным выделяются не сами показатели, а категории.

Процент в категории владения выделяется жирным.

ВладениЯ, а не владение мячом.

6. Описание матча

Основные моменты:

Текст выделяется курсивом.

Имена не указываем, только фамилии. То же правило, что и с основной частью компотов.

Краткость — сестра таланта. 450-600 знаков — идеальный объем.

Никаких «голов в раздевалку», «барражировал на грани», «игры от ножа», «матчей за шесть очков» и прочих клише. Чистый язык – качественный компот.

Стараться не впадать в унылое описание голов, а найти некоторые статистические факты: не проигрывают в течение пяти матчей в гостях, забили 1000-й гол в чемпионате.

Если есть возможность, добавить одну из цитат главного тренера после матча.

Стараться не упускать ключевые эпизода матча, даже если вы эту игру не смотрели: выбежала кошка, беременная женщина или голый мужчина, напали на арбитра и все, что нельзя не упомянуть.

Избегать оценочных эпитетов: хороший, классный, идеальный = точный, сильный, слета, шведой.

Не упоминать вещи, которые у вас и так указаны в основной части компота, если на это нет весомой причины: кто получил желтую, минута, когда забивался гол, кто и когда вышел на замену.

Пример:

Этот матч проходил в Уфе из-за недопустимо плохого состояния газона в Перми. Перенос игры лишил болельщиков «Амкара», не поехавших за командой, настоящего триллера. Голкипер номинальных хозяев Хомич стал шестым голкипером РПЛ, отразив два пенальти за один матч. Первый гол забил Дзюба, замкнув прострел Кокорина. Мяч помог нападающему войти в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата России.

Идеальное описание матча без голов:

Ничья помогла «Динамо» продлить серию без поражений до четырех матчей. Кроме того, «быки» не проигрывают уже на протяжении четырех поединков. «Возможно, были небольшие ошибки, потому что мяч заледенел и покрылся коркой льда. Иногда было проблематично его выбить. Плюс поле было мокрое, скользкое, приходилось отдавать друг другу пасы более аккуратно, чтобы партнеру было удобно его принять», — прокомментировал погодные условия голкипер «Динамо» Шунин.

7. Матч первого круга

Если матч плей-офф ответный или второго круга национального чемпионата, то под компотом указываем результут предыдущей встрети этих команд.

Н:

Первый матч – 1:0.