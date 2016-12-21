Подача заявок на работу волонтером во время ЧМ-2018 продлится до 30 декабря

Автор: Юрий Алеманов 0 Comments

Россия готовится к чемпионату мира по футболу. На данный момент практически набрано максимальное количество заявлений о желании стать волонтером во время этого турнира. 

Однако у тех людей, которые хотят попробовать себя в данной профессии на мировом первенстве, еще есть время. До 30 декабря все граждане, которым летом 2018 года будет не меньше 18 лет, смогут подать заявку на участие в конкурсе. Сделать это можно на официальном сайте ФИФА.

Чемпионат мира пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 года. А годом ранее четыре города-участника мундиаля (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань) примут матчи Кубка Конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА

 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Юрий Алеманов
Юрий Алеманов
Раскладываю любую тему на пять колонок. Вспоминаю всех, кого вы могли уже забыть. Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж.
http://www.facebook.com/AlemanovYury

Читайте по теме

Юрий Жирков может не сыграть с Катаром

Жизнь в офсайде. 5 игроков, которые не могут выступать за свои команды

Алексей Иванов: «Баффур Гьян увидел рака и подумал, что это пришелец»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 