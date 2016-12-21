Подача заявок на работу волонтером во время ЧМ-2018 продлится до 30 декабря

Россия готовится к чемпионату мира по футболу. На данный момент практически набрано максимальное количество заявлений о желании стать волонтером во время этого турнира.

Однако у тех людей, которые хотят попробовать себя в данной профессии на мировом первенстве, еще есть время. До 30 декабря все граждане, которым летом 2018 года будет не меньше 18 лет, смогут подать заявку на участие в конкурсе. Сделать это можно на официальном сайте ФИФА.

Чемпионат мира пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 года. А годом ранее четыре города-участника мундиаля (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань) примут матчи Кубка Конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА