Ошибки резидента. Истории чемпиона Англии Алексея Смертина

О фармакологии в «Уралане»

Неотъемлемой частью нашей подготовки была фармакология. Яковенко (главный тренер «Уралана», 1996-1997, 1999) на первой же встрече предупредил:

— Алексей, мы практикуем витаминную поддержку футболистов.

Доктор ежедневно выдавал игрокам горсть таблеток. Делал инъекции накануне матча. Иногда в перерыве колол в задницу. На вопрос «Что это?» отвечал уклончиво.

— Не волнуйтесь, витамины.

Когда «Уралан» в первом тайме вел в счете и контролировал игру, уколов не было. Если же матч не складывался, в перерыве доктор извлекал шприц.

О татуировке

Когда листал каталог в московском тату-салоне, мое внимание привлек необычный знак.

— Кельтский узор, — сообщил мастер. – Символизирует…

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Что именно символизирует, я не запомнил, но выглядело значительно. В «Челси» татуировку увидел финский нападающий Микаэль Форсселль. У него отвисла челюсть.

— Алекс, ты в курсе, что это?

Я заговорил о кельтах. Форсселль расхохотался:

— Это логотип финского хоккейного клуба.

О бритье ног в «Бордо»

После душа они натирают тело маслом. Ну, к этому я привык. Как и к бриолину, который французы перед зеркалом готовы часами намазывать. Потом душатся парфюмом так, что несет за километр. Но когда в раздевалке многие футболисты «Бордо» ноги брили, каждый раз становилось не по себе.

А они закидывали невозмутимо ногу на раковину, выдавливали крем и станком – вжих-вжих. Дюгарри голосил: «Привет, педики!» — и присоединялся. Он по неделе мог ходить с щетиной, зато ноги скоблил регулярно.

О голе Шевченко Филимонову в матче Россия – Украина (1:1) в 1999-м

Ошибку Филимонова помнят все, но мало кто обратил внимание, что «привез» злосчастный штрафной именно я.

— Ну зачем ты его трогаешь?! – сплюнул под ноги Карпин, когда у бровки, метрах в 35 от ворот, я подтолкнул в спину Сергея Мизина. Дальше — как в замедленном кино. Шевченко идет к мячу, закручивает в сторону ворот… Саша пытается поймать, начинает пятиться и заваливается с ним в ворота… Не представляю, как все это пережил Филимонов. Меня чувство вины за глупейший фол преследовало долго.

О методе Реднаппа в «Портсмуте»

Первую часть тренировки Реднапп вообще игнорировал. Подтягивался к «дыр-дыр». Бродил по бровке с телефоном у уха, поглядывал в нашу сторону. Считал, что главная его задача — решать стратегические вопросы и настраивать на матч… После его речей ноги сами несли на поле.

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Хотя говорит на кокни, забористом лондонском просторечии, да еще зажевывая окончания. Я поначалу терялся в догадках, почему он постоянно ругается. Даже после победных матчей вылетало: «Fuck, fuck»… Пока не сообразил, что Реднапп использует fuck для связки слов.

О том, почему в «Чарльтоне» его называли Мистер Овсянка

Во Франции, когда заканчивался матч, на выбор предлагали три напитка: воду, пиво и колу. В основном игроки налегали на пиво. Разве что Паулета колу пил. А в Англии, пивной стране, — только вода. При этом кормили на убой.

Сперва поражался британской привычке наедаться сразу после игры. В раздевалку «Портсмута» заносили чан, каждому накладывали овсянку с джемом. У меня-то от усталости кусок в горло не шел, а ребята наворачивали, не снимая бутс.

В «Челси» и «Фулхэме» ее (овсянки) не было – давали пиццу, фрукты, батончики, сэндвичи. В «Чарльтоне» я был единственным, кто регулярно ел кашу. За это в команде меня прозвали Mr. Porridge – Мистер Овсянка.

О Моуринью

На моей памяти Моуринью единственный раз вышел из себя в раздевалке, когда в матче с «Арсеналом» на последних секундах первого тайма пропустили нелепый гол от Анри. Был штрафной, никто почему-то не встал перед мячом, хотя до игры это четко оговаривалось. Повернулись к нему спиной, сооружая «стенку». А он пробил без разбега – попал.

— Я же предупреждал, что Анри горазд на такие фокусы! – заорал Жозе в перерыве. И швырнул в стену здоровенную банку вазелина. В вазелине были все. Кому-то угодил в лицо, кому-то – на одежду.

О Джоне Терри

Английский юмор – жесткий, грубоватый. На грани фола. Высыпать за шиворот ведерко со льдом. Помочиться в душевой под ноги соседу. Достать из бака для грязной экипировки что-нибудь смердящее, начать перебрасываться… Заводилой, как всегда, был Терри. В туалете не закрывался. Подойдешь к рукомойнику – в кабинке напротив дверь нараспашку. Джон сидит. Штаны спущены, разглядывает голых девчонок в газете. Ничуть не смущаясь.

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— Hello, Crazy Russian!

Это любимое выражение Терри. Я не обижался.

О работе на телевидении

Чтобы избавиться от волнения, перед репортажем по совету старших товарищей выпивал грамм 50 коньячка. Фляжка всегда была наготове. Однажды переборщил. Глотнул не 50, а 70 – на мой удельный вес оказалось многовато. Получился обратный эффект. Вместо легкости – скованность… С тех пор коньяк оставлял дома. Нашел другой способ стряхнуть мандраж. За несколько минут до эфира приседал раз пятнадцать-двадцать.

О встрече во время работы в заявочном комитете ЧМ-2018

Во время поездки по ЮАР по делам заявочного комитета «Россия-2018» после обеда было свободное время. Устроил пробежку. Хорошенько пропотел, поднялся к себе (в номер гостиницы), решил принять ванну. Пока с шумом набиралась вода, приоткрыл окошко. Внизу — ресторанчик, бассейн, слышно, как плескались дети. Я разделся, взял телефон, увлекся перепиской с друзьями по случаю 23 февраля.

Вдруг раздвинулись шторы. Громадная мохнатая морда, оскалив зубы, смотрела на меня в упор… Похолодел от ужаса. Я голый, беззащитный, в шаге от здоровенного бабуина…

«Либо загрызет, либо изнасилует», — подумал я.

Увидев, что интереса для него не представляю, выдохнул и нырнул под одеяло, почувствовав себя в безопасности. А он полез в мини-бар, который после уборки в номере заполнили по новой… Сожрал «Марс», «Сникерс»… и удалился.

В ЮАР окна больше не открывал. И вам не советую.

Текст: еженедельник «Футбол»

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press