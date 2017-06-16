Новый контракт Марио Фернандеса с ЦСКА, новички «Динамо». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 июня.
1. «Динамо» объявило о переходе защитника «Штутгарта» Шуньича.
2. Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА на 5 лет.
3. Вандерсон перешел в «Динамо».
4. На Кубке конфедераций будет применяться система видеоповторов VAR.
5. Сделай фото пресс-мобиля еженедельника «Футбол» и получи — приз!
6. Клаудио Раньери возглавил «Нант».
7. «Эвертон» объявил о трансфере Джордана Пикфорда.
8. Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом».
9. Глухой кот из Эрмитажа будет прогнозировать исходы матчей Кубка конфедераций-2017.
Фото: Global Look Press