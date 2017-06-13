Эусебио Ди Франческо — новый главный тренер «Ромы»

«Рома» официально объявила о назначении нового главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба римлян.

«Волков» возглавит итальянец Эусебио Ди Франческо. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

С 2012 года 47-летний тренер работал в «Сассуоло». По окончании прошедшего сезона Ди Франческо объявил о решении покинуть черно-зеленых.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Рома»