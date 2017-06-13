Эусебио Ди Франческо — новый главный тренер «Ромы»

«Рома» официально объявила о назначении нового главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба римлян.
«Волков» возглавит итальянец Эусебио Ди Франческо. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.
UFFICIALE! Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore dell'#ASRoma
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— AS Roma (@OfficialASRoma) June 13, 2017
С 2012 года 47-летний тренер работал в «Сассуоло». По окончании прошедшего сезона Ди Франческо объявил о решении покинуть черно-зеленых.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Рома»