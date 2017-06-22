Манчин погребения. Кто стал тренером питерского «Зенита»

«Господин Манчини, вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и в 11 часовых поясах», — так поприветствовал нового главного тренера «Зенита» Алексей Миллер. Итальянец сменил Мирчу Луческу и подписал контракт на три года с зарплатой в 4,5 млн евро в год. «90 минут» вспоминает пять тренерских глав в карьере Роберто и отвечает на вопрос, что мотивировало итальянца на переезд в Россию.

Где: «Фиорентина», Италия

Когда: февраль 2001 — январь 2002 гг.

Что выиграл: Кубок Италии-2000/01

Первый тренерский опыт Роберто получил в команде Свена-Ерана Эрикссона. При шведе Манчини был одним из лидеров «Лацио», а затем его усадили на лавку. Но не резервистом, а на роль ассистента. Сезон стажировки, и в феврале 2001 года итальянец принялся за самостоятельную работу, возглавив «Фиорентину».

У Фатиха Терима случился конфликт с президентом клуба Витторио Чеки Гори из-за несостоявшихся трансферов. Турок подал в отставку, а кинопродюсеру пришлось в спешке искать замену. Из-за отсутствия лицензии номинально Манчини только вошел в тренерский штат «фиалок», но по факту числился их главным тренером. Имея в составе таких исполнителей, как Руй Кошта, Энрико Кьеза, Анджело Ди Ливио, Франческо Тольдо, «Фиорентина» Манчини в течение двух месяцев не могла одержать победу. Неприятная серия оборвалась апрельской победой над будущим чемпионом — «Ромой» (3:1).

«Фиалки» закончили чемпионат девятыми, но добыли место в Кубке УЕФА победой в Кубке Италии. По ходу был пройден и набиравший мощь «Милан» Анчелотти и уже забродившая от долгов «Парма». К следующему сезону «Фио» подошла без многих лидеров, а затем последовала череда поражений, акций протеста со стороны тиффози и последующее увольнение Манчини.

Иван Кордоба: «Манчини не только требует покупать звезд. Он еще и знает, что с ними делать»

Где: «Лацио» Италия

Когда: июль 2002 — май 2004 гг.

Что выиграл: Кубок Италии-2003/04

За 15 лет до приезда в Санкт-Петербург начинающий тренер дождался ухода Альберто Дзаккерони и возглавил хорошо знакомый «Лацио».

Задачу попадания в Лигу чемпионов осложнял уход Алессандро Несты и Эрнана Креспо в «Милан». За полученные от Сильвио Берлускони почти 70 млн евро римляне закрыли часть долгов, а также по инициативе тренера перехватили у «Фиорентины» Энрико Кьезу и арендовали Синишу Михайловича. Главной же покупкой того периода стал переход из «Вероны» Массимо Оддо. При Роберто защитник дорос до сборной и стал чемпионом мира. По итогам сезона орлы попали в квалификацию ЛЧ с 4-го места, а также дошли до полуфинала КУЕФА.

Возгордившийся успехами, Манчини потребовал у Серджио Краньотти повышения зарплаты с 1,5 до 7 млрд лир и получил согласие. В то же время президент «Лацио» сократил клубный штат и уволил часть персонала, пытаясь отсрочить банкротство своего молочного концерна «Чирио». Манчини продлил контракт, смирился с отсутствием усиления и подготовил команду к ЛЧ. Если в квалификации «Лацио» не без труда прошел «Бенфику», то в группе с «Челси», «Бешикташем» и «Спартой» «орлы» ограничились последним местом. Облегченный график позволил римлянам финишировать шестыми и выиграть Кубок.

Испорченный праздник. Как «Лацио» победил «Рому» в последнем дерби Франческо Тотти

Где: «Интер» Италия

Когда: июль 2004 — май 2008, ноябрь 2014 — август 2016 гг.

Что выиграл: чемпионат Италии-2005/06, 2006/07, 2007/08, Кубок Италии-2004/05, 2005/06

В «Лацио» пришел Клаудио Лотито, а Роберто Манчини, повторяя путь Альберто Дзаккерони, возглавил «Интер». Именно в Милане специалист стал всемирно известным тренером. В Серии А он начал цикл побед, переросший в гегемонию.

Привыкший много тратить, итальянец не получил от Массимо Моратти большой суммы на усиление состава, но даже в бюджетном режиме Манчини удалось перестроить команду. На место Каннаваро, Пандева, Каллона пришли Михайлович, Давидс, Камбьяссо, Верон, Фавалли, Бурдиссо. Манчини в очередной раз выиграл Кубок, но благодаря тому что «нерадзурри» не «вляпались» в Кальчополи третья строчка Серии А обернулось «золотом». Первым за 17 лет. Пока «Юве» и «Милан» замаливали коррупционные грехи, «Интер» лишь наращивал мускулатуру. Уже в следующем сезоне команда Манчини выдала серию из 17 побед подряд и выиграла «скудетто» благодаря штрафу «Милана» на -30 очков. Роберто вновь стал самым высокооплачиваем тренером лиги (3,4 млн фунтов в год). В 2008-м дело итальянца продолжил Жозе Моуринью, впоследствии выигравший ЛЧ.

Спустя шесть лет Манчини вернулся в уже заплесневевший «Интер», сравнил команду со старым фиатом, но ничем, кроме ругани с судьями, гомофобским скандалом с Маурицио Сарри, не отметился.

Дорожный патруль. Почему «Интеру» и Роберто Манчини не по пути

Где: «МанСити», Англия

Когда: декабрь 2009 — май 2013 гг.

Что выиграл: чемпионат Англии-2011/12, Кубок Англии-2010/11

После года борьбы за миланскую неустойку Роберто принимает новый вызов и впервые в своей карьере едет работать за границу. В 2008 году началась новая эра в развитии «МанСити». В команду пришли богатые шейхи, доверившие Марку Хьюзу почти 300 млн евро на шоппинг. Но мало купить, нужно чтобы заработало.В разгар BoxingDay руководство сменило главного тренера.

К Робиньо, Райт-Филлипсу и Сабалете присоединились Виейра, Джонсон, а спустя полгода Сильва, Туре, Коларов, Балотелли и многие другие. «Некоторые футболисты все еще привязаны к Хьюзу. Когда я уйду из Манчестера после 15 лет работы, завоевав пять титулов АПЛ и четыре Кубка, игроки ко мне будут относиться так же». Два сезона ушло у итальянца, чтобы наладить взаимопонимание со звездными футболистами, и 13 мая 2012 года гол Агуэрро в ворота «КПР» на 94-й минуте при счете 2:2 сделал горожан чемпионами. Впервые за 44 года.

Роберто хотел пойти по пути Алекса Фергюсона и быть самым высокооплачиваем тренером лиги долгие годы. Он обещал, что через 10 лет «Сити» будет не менее велик, чем «МЮ» или «Реал». Тогда же он на пять лет продлил контракт, который должен был закончиться только сейчас. Но уже через год итальянца заменили на Ману Пеллегрини из-за плохих результатов в ЛЧ.

Итальянский рениццанс. Как Марио Балотелли взялся за старое

Где: «Галатасарай», Турция

Когда: сентябрь 2013 — июнь 2014 гг.

Что выиграл: Кубок Турции-2013/14

Как и на старте тренерской карьеры, Манчини возглавил клуб после ухода Фатиха Терима. На этот раз – турецкий «Галатасарай». Если раньше итальянцем двигали амбиции, желание выигрывать ЛЧ с лучшими клубами Европы, то после увольнения из «МанСити» Роберто осознал, что пора задуматься о будущем и «немного отложить внукам», хоть и всячески это отрицал: «Говорят, что я здесь из-за зарплаты, но я принял предложение, потому что это престижный клуб с богатой историей». Зарплата итальянца составляла 5,5 млн евро в год.

Манчини с ходу потребовал инвестиции под усиление. Турки не отказали, и зимой в «Галатасарай» пришли Изет Хайорович и Алекс Теллес, хотя первоначально итальянец склонял к переходу Александра Коларова и Карима Бензему, но оба остались в своих командах. А резон на подобные переходы действительно был. «Галатасарай» неожиданно вышел из группы ЛЧ, оставив позади себя «Ювентус» и «Копенгаген». В то же время клуб вел борьбу за чемпионство против «Фенербахче».

Турция пяти звезд. Илья Казаков сравнивает чемпионаты России и Турции

«Галатасарай» остался вторым, но в очередной раз выиграл Национальный кубок. Манчини принял решение взять паузу и обдумать свое будущее во время бразильского чемпионата мира. Уже тогда мировая пресса связывала будущее место работы Роберто с Россией.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.