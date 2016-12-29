Лучший год в карьере Роналду, планы «Лестера» на трансферное окно. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Роналду

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 декабря.

1. Криштиану Роналду заявил, что это был лучшим годом в его карьере.

2. Большинство конфедераций поддержало идею увеличения числа участников чемпионата мира.

3. «Лестер» потратит зимой на трансферы более 30 миллионов евро.

4. Федор Смолов: «У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни».

5. Джанни Инфантино: «В случае причастности российских спортсменов к допинговым скандалам ФИФА примет санкции к этой стране».

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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