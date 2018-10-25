«Локомотив» проиграл «Порту», «ПСЖ» готов купить Гризманна, болельщики ЦСКА подадут иск в адрес римских властей. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига чемпионов. 3 тур. «Локомотив» — «Порту» — 1:3. Москва. «РЖД Арена». 24 октября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 октября.

1. Лига чемпионов. 3-й тур. «Локомотив» уступил «Порту» на «РЖД Арене»

Результаты остальных матчей дня.

2. «ПСЖ» готов купить Антуана Гризманна

Французский клуб предлагает 150 млн евро.

3. Антонио Конте готов возглавить «Реал»

Представители мадридского клуба встретились с итальянским специалистом и обсудили возможное назначение.

4. Фанаты ЦСКА подадут коллективный иск в адрес властей Рима

Болельщики ЦСКА пострадали в результате поломки эскалатора в римском метро.

5. ФИФА не допустит проведения матчей Ла Лиги в США

ФИФА не позволит провести игру 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» в США.

6. Московский «Спартак» договорился о контракте с новым тренером

По информации источника, «Спартак» достиг соглашения с Олегом Кононовым из тульского «Арсенала».

Фото: Сергей Дроняев

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