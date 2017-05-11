Лига Европы, 1/2 финала. «Аякс» — в финале турнира

Определился второй финалист Лиги Европы. «Аякс» по итогам двух игр полуфинала одолел «Лион».
Лига Европы. 1/2 финала.
ЛИОН — АЯКС— 3:1 (1:1)
Лион. 11 мая.
Стадион: «Стад де Люмьер». 59286 зрителей.
Судья: Шимон Марциняк (Польша)
«Лион»: Лопеш, Рафаэл, Морель (Рыбусь, 72), Н’Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна (Геззаль, 78), Фекир, Корне, Ляказетт.
«Аякс»: Онана, Велтман (Тете, 63), Виргевер, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Юнес (Клюйверт, 82).
Голы: 0:1 — Дольберг (27), 1:1 — Ляказетт (45 — с пенальти), 2:1 — Ляказетт (45), 3:1 — Геззаль (81).
Предупреждения: Морель (18), Толиссо (19), Дьякаби (49), Велтман (50), Классен (51), Н’Кулу (60), Фекир (62).
Удаление: Виргевер (85).
19 (9) удары (в створ) 14 (8)
3 угловые 5
3 офсайды 1
16 фолы 19
58 % владения мячом 42
Первый матч — 1:4
После разгромного поражения в Амстердаме французским игрокам нужно было совершить чудо: еще никто не забил «Аяксу» больше двух мячей в текущем розыгрыше турнира. Еще в середине первого тайма голландский клуб вышел вперед: датчанин Дольберг перехитрил оборону соперника и перекинул мяч через голкипера. Но уже в добавленное к первым 45 минутам времени встреча вновь приобрела интригу: Александр Ляказетт отличился с пенальти, а через несколько мгновений и оформил дубль. Во второй половине встречи команды больше нарушали правила, чем пытались блеснуть в атаке. За несколько минут до финального свистка «Лион» усилиями Геззаля довел отставание в двухматчевом противостоянии до минимума. Страсти накалило и удаление футболиста гостей Вигревера. Но команда Бруно Женезио не сумела забить важный гол, а красно-белые впервые с 1996 года добрались до финала еврокубка.
Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»