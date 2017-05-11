Лига Европы, 1/2 финала. «Аякс» — в финале турнира

Определился второй финалист Лиги Европы. «Аякс» по итогам двух игр полуфинала одолел «Лион».

Лига Европы. 1/2 финала.

ЛИОН — АЯКС— 3:1 (1:1)

Лион. 11 мая.

Стадион: «Стад де Люмьер». 59286 зрителей.

Судья: Шимон Марциняк (Польша)

«Лион»: Лопеш, Рафаэл, Морель (Рыбусь, 72), Н’Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна (Геззаль, 78), Фекир, Корне, Ляказетт.

«Аякс»: Онана, Велтман (Тете, 63), Виргевер, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Юнес (Клюйверт, 82).

Голы: 0:1 — Дольберг (27), 1:1 — Ляказетт (45 — с пенальти), 2:1 — Ляказетт (45), 3:1 — Геззаль (81).

Предупреждения: Морель (18), Толиссо (19), Дьякаби (49), Велтман (50), Классен (51), Н’Кулу (60), Фекир (62).

Удаление: Виргевер (85).

19 (9) удары (в створ) 14 (8)

3 угловые 5

3 офсайды 1

16 фолы 19

58 % владения мячом 42

Первый матч — 1:4

После разгромного поражения в Амстердаме французским игрокам нужно было совершить чудо: еще никто не забил «Аяксу» больше двух мячей в текущем розыгрыше турнира. Еще в середине первого тайма голландский клуб вышел вперед: датчанин Дольберг перехитрил оборону соперника и перекинул мяч через голкипера. Но уже в добавленное к первым 45 минутам времени встреча вновь приобрела интригу: Александр Ляказетт отличился с пенальти, а через несколько мгновений и оформил дубль. Во второй половине встречи команды больше нарушали правила, чем пытались блеснуть в атаке. За несколько минут до финального свистка «Лион» усилиями Геззаля довел отставание в двухматчевом противостоянии до минимума. Страсти накалило и удаление футболиста гостей Вигревера. Но команда Бруно Женезио не сумела забить важный гол, а красно-белые впервые с 1996 года добрались до финала еврокубка.

Фото: Официальный твиттер Лиги Европы

Источник: Еженедельник «Футбол»