Кубок конфедераций-2017. Германия нанесла поражение Австралии

На Кубке конфедераций завершился первый тур. Сборная Германии с трудом обыграла Австралию.

Кубок конфедераций-2017. Группа B, 1-й тур.

АВСТРАЛИЯ — ГЕРМАНИЯ — 2:3 (1:2)

Сочи. 19 июня.

Стадион: «Фишт». 28 605 зрителей.

Судья: Марк Гейгер (США)

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Луонго (Круз, 46), Рогич (Троизи, 71), Леки, Юрич (Кэхилл, 87).

Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт (Брандт, 63), Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78).

Голы: 0:1 — Штиндль (5), 1:1 — Рогич (41), 1:2 — Дракслер (44 — с пенальти), 1:3 — Горецка (48), 2:3 — Юрич (56).

Предупреждения: Горецка (55), Сэйнсбари (64),

8 (1) удары (в створ) 16 (4)

5 угловые 5

1 офсайды 5

11 фолы 8

38 % владения мячом 62

С первых минут матча команда Йоахима Лева начала штурм ворот соперника, а уже на 5-й минуте Штиндль открыл счет. Немцы продолжили доминировать на поле, но никак не могли удвоить преимущество. За 4 минуты до конца первого тайма игрок номинальных хозяев Рогич реализовал одну из немногочисленных атак своей команды: вначале его удар отбил Мустафи, но со второй попытки нападающий Австралии нанес точный удар в нижний угол ворот бундестим. И все же сборная Германии ушла на перерыв, забив второй гол: капитан команды Дракслер реализовал пенальти. Третий забитый мяч в исполнении Горецка не разрушил боевого настроя «соккеруз»: Юрич успешно сработал на добивании после штрафного удара и вновь сделал отставание в счете минимальным. В оставшееся время сборная Австралии пыталась захватить инициативу и ничем не уступали более именитому сопернику. Но нынешние чемпионы мира смогли удержать победу и делят первое место в группе с чилийцами.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»