Из-за поведения болельщиков «Спартак» оштрафовали на 1,6 миллиона рублей

Сегодня КДК РФС рассматривал дело болельщиков «Спартака», которые устроили погромы на стадионах в Перми и Туле. О сумме штрафа сообщил глава организации Артур Григорьянц.

«По итогам матча в Перми «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за нахождение болельщиков на ограждении гостевого сектора уже в четвертый раз в сезоне, на 200 тысяч за массовое появление на поле посторонних лиц – на 50 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительных выражений – на 100 тысяч за причинение имущественного вреда спортивному объекту.

По итогам последней игры сезона в Туле красно-белые оштрафованы на 300 тысяч рублей за использование болельщиками файеров, дымовых шашек и ракетниц, на 250 тысяч – за нахождение болельщиков на ограждении гостевого сектора в пятый раз в сезоне, на 300 тысяч за беспорядки на стадионе, сопровождавшиеся повреждением имущества и поджогами, а также на 150 тысяч за сожжение атрибутики ФК «Арсенал» и на 50 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц», — заявил Григорьянц.

Столичная команда стала чемпионом России впервые с 2001 года. Помимо гостевых игр с «Амкаром» и «Арсеналом» фанаты устраивали массовый выход на поле и после матча с «Тереком».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС