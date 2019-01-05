Годин может уйти из «Атлетико», Моуринью отказался возглавить «Бенфику», «Спартак» расторг контракт с Семеновым. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 января.
1. Руководство «Реала» недовольно Лукой Модричем и может продать хорвата летом
Президент мадридского клуба Флорентино Перес опасается, что спад в игре 33-летнего хавбека связан с его возрастом.
2. Диего Годин может покинуть «Атлетико»
Футболистом заинтересовался «Интер».
3. Абель Эрнандес останется в ЦСКА
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, сообщил, что уругвайский футболист не покинет московский клуб зимой.
4. «Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым
Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
5.Жозе Моуринью отказался возглавить клуб из Португалии
«Бенфика» недавно уволила Руя Виторию.
Фото: Global Look Press