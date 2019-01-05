Годин может уйти из «Атлетико», Моуринью отказался возглавить «Бенфику», «Спартак» расторг контракт с Семеновым. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 января.

1. Руководство «Реала» недовольно Лукой Модричем и может продать хорвата летом

Президент мадридского клуба Флорентино Перес опасается, что спад в игре 33-летнего хавбека связан с его возрастом.

2. Диего Годин может покинуть «Атлетико»

Футболистом заинтересовался «Интер».

3. Абель Эрнандес останется в ЦСКА

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, сообщил, что уругвайский футболист не покинет московский клуб зимой.

4. «Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

5.Жозе Моуринью отказался возглавить клуб из Португалии

«Бенфика» недавно уволила Руя Виторию.

Фото: Global Look Press

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