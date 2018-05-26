«Фулхэм» и «Астон Вилла» оспорят путевку в АПЛ в финале плей-офф Чемпионшипа

«Фулхэм» встретится с «Астон Виллой» в финале плей-офф Чемпионшипа за право получить путевку в АПЛ. Игра состоится 26 мая в 19:00 по московскому времени. Фаворитом матча считается лондонская команда.

Лондонцы покинули Премьер-лигу по итогам сезона-2013/14 и после этого были близки к вылету в Лигу Один. Но последние пару сезонов «Фулхэм» входит в число претендентов на повышение в классе. В прошлом году они проиграли в полуфинале плей-офф «Редингу», а в этом едва не добыли прямую путевку в АПЛ, уступив два очка «Кардиффу», финишировавшему вторым в Чемпионшипе. В полуфинале «дачники» по сумме двух матчей обыграли «Дерби Каунти» — 2:1.

«Астон Вилла» отправилась в Чемпионшип двумя годами позже «Фулхэма», но первый сезон у них ушел на адаптацию. Год спустя они уже бьются за право вернуться в элитный дивизион. В полуфинале плей-офф бирмингемцы одолели «Мидлсбро», еще в прошлом сезоне игравший в АПЛ, с общим счетом 1:0.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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