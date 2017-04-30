Джанлуиджи Буффон: «Забираю обратно обещание завершить карьеру, если не пропущу от «Барселоны»

Голкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что забирает обратно обещание, данное в преддверии матчей с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0, 0:0). Вратарь обещал завершить карьеру, если не пропустит от «сине-гранатовых».

«Я обещал завершить карьеру по окончании сезона, если проведу два сухих матча с «Барселоной».

Сказал об этом президенту. Андреа Аньелли ответил, что иногда мы говорим глупости. Он сказал мне не беспокоиться и двигаться дальше.

Так что я должен забрать свое обещание обратно. У президента больше опыта, чем у меня, и он дал мне хороший совет.

Было очень приятно не пропустить от испанцев в двух матчах, потому что мы добились этого командными усилиями. Парни в обороне и в других линиях просто выпрыгивали из своих гетр, чтобы добиться этого», – сказал Буффон.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia