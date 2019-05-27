ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса, Месси снова обладатель «Золотой бутсы». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 мая.

1. ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса

Уругваец выступал за московский клуб один сезон.



2. C сезона-2020/21 все клубы РПЛ должны выступать на своих стадионах

Об этом рассказал Президент РПЛ Сергей Прядкин.

3. Лионель Месси в 6-й раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Аргентинец является рекордсменом по выигранным призам.

4.Нголо Канте рискует пропустить финал Лиги Европы

Футболист не успеет восстановится после травмы.

5. Криштиану Роналду не попал в символическую сборную сезона Серии А

В сборной всего два футболиста из состава чемпиона Италии.

Фото: Global Look Press

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