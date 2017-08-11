Большая голова Иско, сборная Бразилии возглавила рейтинг ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 августа.
1. РФПЛ. «Краснодар» вырывает победу в Грозном.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Игоря Шалимова.
2. Сборная Бразилии возглавила рейтинг ФИФА.
В активе «пентакампеонов» 1604 очка.
3. Иско не смог стать игроком «Манчестер Юнайтед» из-за размеров головы.
Скауты английской команды в 2013-м году заметили эту особенность испанца.
4. «Спартак» и «Гремио» договорились о трансфере Луана.
Сумма трансфера пока не сообщается.
5. Усман Дембеле отстранен от ближайшего матча дортмундской «Боруссии».
Ранее Дембеле пропустил тренировку и не отвечал на телефонные звонки.
6. Рок-н-гол жив! Афиша сезона: чемпионат Англии-2017/18.
Еженедельник «Футбол» сравнил клубы английской Премьер-лиги с музыкальными группами.
Фото: Global Look Press