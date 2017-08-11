Большая голова Иско, сборная Бразилии возглавила рейтинг ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 августа.

1. РФПЛ. «Краснодар» вырывает победу в Грозном.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Игоря Шалимова.

2. Сборная Бразилии возглавила рейтинг ФИФА.

В активе «пентакампеонов» 1604 очка.

3. Иско не смог стать игроком «Манчестер Юнайтед» из-за размеров головы.

Скауты английской команды в 2013-м году заметили эту особенность испанца.

4. «Спартак» и «Гремио» договорились о трансфере Луана.

Сумма трансфера пока не сообщается.

5. Усман Дембеле отстранен от ближайшего матча дортмундской «Боруссии».

Ранее Дембеле пропустил тренировку и не отвечал на телефонные звонки.

6. Рок-н-гол жив! Афиша сезона: чемпионат Англии-2017/18.

Еженедельник «Футбол» сравнил клубы английской Премьер-лиги с музыкальными группами.

Фото: Global Look Press

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