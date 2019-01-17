Бить или не бить. Почему xG-­статистика несправедлива к дальним ударам

Система вычисления ожидаемых голов (xG), устроившая революцию в футбольной аналитике, построена на базовом принципе: чем ближе до ворот, тем проще забить. Удары с 20 и более метров «продвинутая» статистика считает малоэффективными и по большей части нецелесообразными. Голы после дальних ударов теперь называют статистической погрешностью. Но так ли все однозначно?

Система xG стала мощным оружием в руках математиков от футбола и уже превратилась в главное мерило уровня игры. Она вносит колоссальный вклад в изучение футбола, но трактовка чисел не всегда кажется однозначной. В частности, была обоснована ненужность ударов по воротам извне штрафной площади. Анализ почти 200 тысяч ударов показал, что лишь 15% голов забиваются из «низкоэффективных» позиций. Клубы прислушались: к примеру, в АПЛ в сезоне-­2017/18 было нанесено 3693 дальних удара – это на 280 меньше, чем в прошлом розыгрыше, и почти на тысячу меньше, чем 10 лет назад. Команды стараются не тратить перспективные атаки на рандомные «выстрелы». Это хорошо, но только отчасти.

Ради эксперимента возьмем небольшую выборку из пяти последних туров АПЛ. Всего было забито 139 голов, 17 из них – из­-за пределов штрафной. Два из них – прямые удары со стандартов, их исключаем. Еще 4 мяча залетели в сетку после ударов почти с линии штрафной либо из полукруга, но мы все же посчитаем их за дальние удары, так как все они были оценены системой xG менее чем на 0,1 (то есть вероятность гола в каждом случае была ниже 10%), а значит, их вполне можно называть «низкоэффективными». Итак, 15 мячей из 139 – это 10,8%.

Аналитики подсчитали, что на один гол с дальней дистанции приходится порядка 20 «холостых» ударов. Но при этом почти в каждом туре можно найти один, а то и два матча, где дальний удар повлиял на результат. То есть в среднем судьбу одной из десяти встреч решает «низкоэффективный» удар. Десять процентов – многовато для статистической погрешности.

19­-й тур, «Саутгемптон» – «Вест Хэм» (1:2): «молотки» отыгрались после удара Фелипе Андерсона, чей xG составил жалкие 0,02! В этой игре бразилец нанес 2 удара по воротам не из штрафной – один залетел. 20-­й тур, «Лестер» – «Кардифф» (0:1): победный мяч забит дальним ударом Виктора Камарасы. Система тоже оценила его всего в 2%, и испанец тоже прикладывался по воротам издали дважды (не считая штрафного). 21-­й тур: «Борнмут» – «Уотфорд» (3:3): третий гол «шершней» стал итогом удара Кена Семы с 20 метров с коэффициентом 0,04. Это была его единственная попытка пробить не из штрафной.

Сегодня многие середняки научились организованно играть в глубокой обороне, что сильно усложняет доставку мяча в их штрафную. Они окапываются там двумя линиями, и тогда даже «Сити» с «Ливерпулем» приходится сбиваться на навесы либо впадать в «стерильное владение». Хотя практика показывает: две-­три попытки пробить издали вполне могут привести к голу, и вероятность этого в действительности выше той пары процентов, которую дает xG-­статистика. Впрочем, ее юзеры не отрицают, что она нужна в первую очередь для анализа на длинной дистанции.

Дальние удары имеют плюсы, даже если не говорить о зрелищности. Они неожиданны, их траектория благодаря современным мячам не всегда предсказуема, плюс есть вероятность рикошета. Сама их угроза заставляет соперников выдергиваться и ломать линии, открывая новые варианты для продолжения. Порой они выручают тогда, когда ничего не получается. Что бы ни говорили цифры, удары издали все равно будут делать разницу между ожидаемым и настоящим исходами, отделяя реальность от модели, а футбол – от матанализа.

Пять ярких голов после дальних ударов*

(* без учета ударов со стандартов)

1. Найим

Матч: «Реал Сарагоса» – «Арсенал» (2:1, д.в.).

Дата: 10 мая 1995 года

Турнир: Кубок обладателей кубков­-1994/95, финал

Испанский хавбек Найим феноменальным голом принес «Сарагосе» сенсационную победу в Кубке обладателей кубков, а заодно опозорил известного английского голкипера Дэвида Симэна. Шла 120-­я минута финала, арбитр Пьеро Чеккарини уже готов был отправить команды готовиться к серии пенальти, когда мяч отскочил к Найиму, находившемуся на правом фланге в 37 метрах от ворот. Испанец заметил, что Симэн слишком далеко вышел, подстроился под скачущий мяч и кинул высокую свечку, опустившуюся аккурат под перекладину.

2. Макси Родригес

Матч: Аргентина – Мексика (2:1, д.в.).

Дата: 24 июня 2006 года

Турнир: чемпионат мира 2006 года, 1/8 финала

Матч за выход в четвертьфинал ЧМ-­2006 между Аргентиной и Мексикой выдался упорным и дошел до овертайма. Но на 98­-й минуте полузащитник аргентинцев Родригес совершил маленькое футбольное чудо: находясь практически спиной к воротам возле левого угла штрафной, Макси грудью принял длинный пас из глубины, а следующим касанием, не дав мячу опуститься на землю, с разворотом жахнул с левой ноги. Мяч по красивой дуге обогнул вратаря мексиканцев Освальдо Санчеса и влетел в дальний угол, а Аргентина прошла в 1/4 финала.

3. Златан Ибрагимович

Матч: Швеция – Англия (4:2).

Дата: 11 ноября 2012 года

Турнир: товарищеский матч

Хотя встреча шведов и англичан не имела турнирной подоплеки, уникальный гол Златана Ибрагимовича вошел в историю. В самой концовке проигрывавшие англичане зевнули длинный заброс на Златана. Исправлять ситуацию пришлось вратарю Джо Харту: он выбежал за пределы штрафной и опередил форварда, головой отбив мяч на пару метров вглубь поля. Но Златан мгновенно сориентировался, догнал мяч и вдруг пробил в падении через себя! До ворот было около 27 метров, однако удар шведа достиг цели: Харт не успел вернуться.

4. Мартин Йиранек

Матч: «Кубань» – «Терек» (2:1).

Дата: 29 сентября 2012 года

Турнир: чемпионат России­-2012/13

Самым памятным голом с дальней дистанции в чемпионатах России однозначно остается сумасшедший удар чешского защитника «Терека» Мартина Йиранека. Грозненцы вбросили в штрафную соперника аут, те выбили мяч почти к центральному кругу, где дежурил одинокий Йиранек. Чех не стал ничего выдумывать и с 40 метров что есть силы ударил, после чего мяч по фантастической траектории ввинтился точно в левую «девятку» ворот «Кубани». Если кто­-то видел еще хотя бы один подобный гол, забитый прямым ударом с такого расстояния, – дайте знать.

5. Роналдиньо

Матч: «Барселона» – «Севилья» (1:1).

Дата: 2 сентября 2003 года

Турнир: чемпионат Испании

Первый гол бразильского волшебника за «Барселону» не только позволил команде уйти от поражения, но сразу дал понять фанатам «блаугранас», какой мастер к ним присоединился. В матче с «Севильей» Роналдиньо сотворил настоящий шедевр, одновременно гениальный и простой. Получив мяч от вратаря «Барсы» Виктора Вальдеса, Рони ускорился по левому флангу, сместился в центр, попутно обыграв двух соперников, и не сближаясь великолепным ударом с 28 метров всадил мяч под перекладину.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube

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