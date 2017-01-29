Бастиан Швайнштайгер будет дозаявлен «МЮ» в Лигу Европы

Немецкий полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выступит в матчах еврокубка. Ранее футболист пропустил групповой этап Лиги Европы.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо заявил о желании включить 32-летнего в заявку на игры первого раунда плей-офф. Встречи с французским «Сент-Этьеном» пройдут 16 и 23 февраля. Напомним, в начале сезона Моуриньо перевел хавбека во вторую команду «красных дъяволов», разрешив вернуться игроку в основной состав лишь в конце осени.

Ранее сообщалось о переходе немца в другой клуб уже этой зимой. Позже стало известно, что португальский тренер команды не планирует расставаться с Бастианом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports