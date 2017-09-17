Антонио Конте: «В третьей кряду игре с «Арсеналом» наша команда остается вдесятером»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал матч с «Арсеналом». Сегодня в лондонском дерби не было забито голов.

«Получилась хорошая, открытая игра, в которой обе команды стремились к победе. Каждая наша игра против «Арсенала» выходит сложной.

Удаление Давида Луиса? Вы хорошо знаете, что я не комментирую решения арбитра – ни в прошлом, ни сейчас. Мы уважаем судейский корпус, но странно, что уже в третьей игре с «Арсеналом» кряду наша команда остается вдесятером», — подытожил итальянский специалист.

Напомним, после 5 туров в активе действующих чемпионов Англии 10 очков, команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. «Арсенал» же набрал 7 баллов и идет на 12-й позиции.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport