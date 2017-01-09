Анонс приложения «90 минут» №1 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 9 января

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• Тема: Константин Иванов рассказывает, как Китай стал самым дорогим кладбищем футболистов.

• Рейтинг: Пять фаворитов Кубка Африки-2017

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша — о том, чем запомнился Boxing Day-2016/17.

• Германия: Лидия Дидык называет 6 фактов о футболисте, за которого «Вольфсбург» отдал 12,5 млн евро.

• Испания: Никита Котов выясняет причины того, почему «Валенсия» оказалась на дне.

• Италия: Илья Егоров рассказывает, почему покупка 28-летнего футболиста может стать отличным усилением для «Ювентуса».

• Франция: Роман Абрамов объясняет, что не так с трансфером Юлиана Дракслера в «ПСЖ».

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.