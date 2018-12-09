На те же грабли. ЦСКА снова проиграл «Виктории» в решающем матче

«Вот уродина», — именно эти слова закричал юный болельщик ЦСКА после второго гола чешской команды. Репортаж из «Лужников» с матча ЦСКА — «Виктория», в котором российский клуб потерял все шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Надежда на весну

Пять лет назад ЦСКА уступил «Виктории» в заключительном туре Лиги чемпионов (1:2) и не смог пробиться в еврокубковую весну. Вчера эти же команды встречались в «Лужниках». На кону снова стояла путевка в плей-офф.

Вырванная ничья в Чехии, неожиданный выигрыш действующего победителя Лиги чемпионов, хороший домашний матч с «Ромой» — давно не было такого у «армейцев». Отличный старт в Лиги чемпионов заставил болельщиков «красно-синих» поверить в возможный выход в плей-офф в этом сезоне, поэтому все ждали долгожданной путевки.

В матче с «Викторией» Пльзень армейцы имели шанс на еврокубковую весну. На тот момент в активе у российского клуба было 4 очка, у чешской команды — 1. Победив, ЦСКА гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а при лучших раскладах и в Лиге чемпионов. Даже сыграв в ничью, они все равно обеспечивали место в топ-32 команды Лиги Европы. Но, к сожалению, для поклонников московского клуба все сложилось не так, как хотелось.

Первые минуты встречи хозяева начали удачно. Уже на 10-й минуте Щенников заработал пенальти, который уверенно реализовал Влашич. Он пробил точно в левую девятку. Затем футболисты ЦСКА сбросили обороты: у них перестал держаться мяч, также перестали играть в центре. В конце первого тайма уже гости заработали 11-метровый. Снова Щенников, правда, в свои ворота. К счастью, удар Прохазки отбил опытный Акинфеев. Кстати, он сделал это впервые в данном розыгрыше Лиги чемпионов.

В перерыве Виктору Гончаренко пришлось заменить Щенникова. На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА сказал, что левый защитник отравился. Вместо Георгия вышел Ефремов. И тут началось: чехи стали разрывать левый фланг, что в итоге вылилось в забитый мяч. Дмитрий не успел вернуться, Копиц получил мяч около штрафной и прострелил на Прохазку. Словак удивительным по траектории ударом попал точно в девятку. После этого хозяева завелись. Началась игра туда-сюда — качели. В итоге не повезло футболистам ЦСКА. После розыгрыша углового Грошовский подал в штрафную точно на Гейду, который кивком закинул мяч в ворота. Игрока не удержал Бистрович.

Неугомонные фанаты

Всем было ясно, почему на «Реал» собралось 71 811 болельщиков. Многие хотели взглянуть на игроков экстра-класса. На «Рому пришло посмотреть чуть меньше — 64 454. Но никто не мог ожидать на матче, извините меня, с какой-то «Викторией» появление 52-х тысяч болельщиков. Но столько действительно пришло на встречу 5-го тура Лиги чемпионов.

После матча с «Ромой» УЕФА наказал ЦСКА закрытием двух фанатских секторов условно. Но этого не произошло. Активные фанаты хозяев заняли эти сектора. Как ни говорилось в предупреждениях клуба, без проблем не обошлось. После первого гола ничего особенного со стороны фанатов не было. А вот после отраженного Игорем Акинфеевым пенальти болельщики выпустили ракету, которая перелетела защитную сетку и упала на поле. Стоит отметить, что все-таки поддержка клуба кричалками и песнями была на высоте. Помогал даже центр.

Что же касается «сидящих» фанатов, то им было холодновато. Некоторые болельщики согревались чаем, те, которым он не помогал, делали зарядку, чтобы стало теплее. Как известно, активным фанатам никогда не холодно, поэтому после первого гола некоторые фанаты разделись по пояс, продержавшись так до последней минуты. Это повторили и футболисты хозяев: Обляков и Бистрович не побоялись холода и проводили игру в футболках с коротким рукавом.

Стоит отметить, что на 80-й минуте встречи юный болельщик хозяев выбежал на поле и сфотографировался с Чаловым, затем их обоих увели (одного — на выход, другого — на замену). Спустя минуту, когда гол забила команда из Пльзени, огромная волна поклонников двинулась к выходам так, что к 90-й минуте казалось, что присутствовали только болельщики за воротами. Им стоит отдать должное, даже после гола чешской команды они гнали «армейцев» вперед.

Почти без шансов

Теперь российскому клубу может помочь только везение. ЦСКА вылетел из Лиги Чемпионов, но у них по-прежнему остаются шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. У «армейцев» есть всео две возможности.

1) Победа «Реала» в Мадриде. Если красно-синие обыграют «сливочных», а «Рома» в гостях победит или сыграет вничью с «Викторией», то ЦСКА пройдет в плей-офф Лиги Европы. У российского клуба станет 7 очков, у чешского останется 4 или станет 5.

2) Ничья в Мадриде. Если «армейцы» сыграют вничью с «Реалом», а «Виктория» уступит в Риме, то ЦСКА также обеспечит себе путевку в еврокубковую весну. У них станет 5 очков, у чехов останется 4.

В любом случае «армейцам» нужно сделать невозможное. В Мадриде взять очки будет не так-то легко. Солари встряхнул команду, поэтому «Реал» подойдет к игре в хорошей форме. Остается пожелать ЦСКА только удачи. Им она понадобится.

Лига чемпионов. 5-й тур

ЦСКА — ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ — 1:2 (1:0)

Москва. 27 ноября.

Стадион «Лужники». 52892 зрителя.

Судья: Данни Маккели (Голландия).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников (Ефремов, 46), Бистрович, Влашич, Обляков (Кучаев, 72), Сигурдссон, Чалов (Жамалетдинов, 80).

«Виктория Пльзень»: Грушка, Лимберски (Копиц, 46), Губник, Гейда, Ржезник, Прохазка, Грошовски, Коваржик, Чермак, Петржела (Гавель, 70), Хори (Ржезничек, 80).

Голы: 1:0 — Влашич (10 — с пенальти), 1:1 — Прохазка (56), 1:2 — Гейда (81).

Предупреждение: Обляков (13), Чалов (24), Губник (36), Грошовски (60), Копиц (90).

Незабитый пенальти: Прохазка (44).

12 (6) удары (в створ) 9 (7)

12 фолы 14

4 угловые 9

2 офсайды 4

54 % владения мячом 46

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Роман Шлуинский