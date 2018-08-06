Премьер-лига. 2-й тур. «Ахмат» победил «Ростов» с минимальным счетом

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 23 апреля 2018 г.

В последнем матче субботы «Ахмат» принимал «Енисей». Грозненцы одержали минимальную победу.

Премьер-лига. 2-й тур

АХМАТ — ЕНИСЕЙ — 1:0 (0:0)
5 августа. 15841 зрителей.
Стадион: «Ахмат-Арена».
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Анхель, Иванов (Исмаэл, 86), Бериша (Митришев, 78), Роши, Швец, Идрисса Думбия, Балай (Мбенге, 78).
«Енисей»: Юрченко, Гасанов, Дугалич, Кичин, Занев, Ятченко, Рожков (Фатуллаев, 73), Огуде, Комолов, Саркисов (Обрадович, 60), Бодул (Костюков, 82).

Гол: 1:0 — Иванов (60).
Предупреждения: Гасанов (38), Плиев (52), Огуде (58), Иванов (77), Уциев (90).
Удаление: Гасанов (37).

13 (3) удары (в створ) 4 (0)
16 фолы 10
6 угловые 2
1 офсайды 1
61 % владения мячом 39

В последнем матче субботы встречались «Ахмат» и «Енисей». Грозненцы одержали победу благодаря голу Олега Иванова – 1:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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