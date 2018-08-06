Премьер-лига. 2-й тур. «Ахмат» победил «Ростов» с минимальным счетом

В последнем матче субботы «Ахмат» принимал «Енисей». Грозненцы одержали минимальную победу.
Премьер-лига. 2-й тур
АХМАТ — ЕНИСЕЙ — 1:0 (0:0)
5 августа. 15841 зрителей.
Стадион: «Ахмат-Арена».
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Анхель, Иванов (Исмаэл, 86), Бериша (Митришев, 78), Роши, Швец, Идрисса Думбия, Балай (Мбенге, 78).
«Енисей»: Юрченко, Гасанов, Дугалич, Кичин, Занев, Ятченко, Рожков (Фатуллаев, 73), Огуде, Комолов, Саркисов (Обрадович, 60), Бодул (Костюков, 82).
Гол: 1:0 — Иванов (60).
Предупреждения: Гасанов (38), Плиев (52), Огуде (58), Иванов (77), Уциев (90).
Удаление: Гасанов (37).
13 (3) удары (в створ) 4 (0)
16 фолы 10
6 угловые 2
1 офсайды 1
61 % владения мячом 39
В последнем матче субботы встречались «Ахмат» и «Енисей». Грозненцы одержали победу благодаря голу Олега Иванова – 1:0.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»